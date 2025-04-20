Цхинвал, 20 апреля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выделил по 1 млн рублей каждому селу и школе Южной Осетии из своего резервного фонда в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Цхинвале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин разочаровал западные СМИ

19 апреля Кириенко посетил Южную Осетию с рабочим визитом. Он провёл переговоры с руководством республики, возложил цветы к памятникам защитникам Отечества, российским миротворцам и Вечному огню на Аллее Славы, а также вместе с президентом республики Аланом Гаглоевым принял участие в пасхальном богослужении в храме Святой Троицы в Цхинвале.

«Путин из своего резервного фонд выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики», — приводит РЕН ТВ слова Кириенко.

Он уточнил, что осетинская земля является родиной большого количества героев, которыми гордятся в республике и России. Кроме того, Кириенко отметил, что в спецоперации на Украине принимают участие большое число выходцев из республики.

Кириенко напомнил, что с Южной Осетии на фронт во время Великой Отечественной войны ушли 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, свыше 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин, восемь из них — выходцы из Южной Осетии.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с 15-й годовщиной признания независимости республики. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции.

Согласно указу президента РФ, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременные выплаты по случаю 80-летнего юбилея Победе в апреле–мае 2025 года.Фронтовикам, их вдовам и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тыс. рублей. Труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов предоставят по 55 тыс. рублей. Путин также поручил правительству России определить порядок и условия осуществления выплат.