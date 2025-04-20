Сеул, 20 апреля, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Южная Корея не планирует отвечать на пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, так как «остается в долгу» перед Соединёнными Штатами за экономическую помощь в XX веке. Об этом сообщил 20 апреля и. о. президента и премьер-министр Хан Док Су в интервью изданию Financial Times.

Политик уточнил, что недавно провел телефонный разговор с американским лидером. Беседа заняла 28 минут, и в итоге глава Южной Кореи согласился сократить торговый профицит своей страны в торговле с США. Достичь этого можно в том числе благодаря закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ) и авиалайнеров.

По словам Хан Док Су, отказ противостоять тарифам мотивирован тем, что страна находится в долгу перед США за оказанную в середине XX века помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР, в свою очередь, сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. Причины повышения в Белом доме не уточнили. 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США с 84% до 125%.

Администрация США намерена вести переговоры с торговыми партнёрами, чтобы добиться экономической изоляции Китая в обмен на снижение американских пошлин. Ключевым разработчиком стратегии называют министра финансов США Скотта Бессента. Он считает, что соглашения удастся достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.