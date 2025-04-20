Астрахань, 20 апреля, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели пятерых детей при пожаре проводит Следственный отдел по Кировскому району Астрахани. Об этом 20 апреля сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале.

По данным регионального отделения МЧС, возгорание в частном жилом доме на улице Ольховской произошло в 02:09 по местному времени (01:09 мск). На место пожара оперативно прибыли пять единиц техники и 11 человек, площадь горения составила 65 кв. метров. Около 03:00 пожар удалось ликвидировать.

На месте пожара спасатели обнаружили тела четверых детей в возрасте от четырёх до 11 лет. Еще один ребенок сначала числился пропавшим без вести, но утром нашли и его тело. По предварительным данным, мать детей дома отсутствовала.

«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре», — уточняется в сообщении СК РФ по региону. В следующей публикации добавляется, что на месте пожара найдено тело пятого ребёнка.

Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 марта двое детей погибли при пожаре в заброшенном сарае в деревне Ключи в Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи провели осмотр места инцидента и ведут опрос свидетелей. Тела погибших направили на экспертизу для установления причины смерти.