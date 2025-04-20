Юрюзань, Челябинская область, 20 апреля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. В поселке Василовка города Юрюзань Челябинской области четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме. Об этом утром 20 апреля сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

ГУ МЧС по Челябинской области

«В ночное время огнеборцы работали в г. Юрюзань, поселок Василовка. По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы)», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что погибшие дети находились дома без родителей. К ликвидации возгорания привлекли 23 специалисты и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 160 кв. м.

Причину пожара установит испытательная пожарная лаборатория. Также будет организована психологическая работа с родственниками погибших.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 апреля ГСУ СК по Астраханской области сообщило о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 65 кв. м. К ликвидации привлекли пять единиц техники 11 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, мать детей дома отсутствовала. В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

20 марта двое детей погибли при пожаре в заброшенном сарае в деревне Ключи в Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи провели осмотр места инцидента и ведут опрос свидетелей. Тела погибших направили на экспертизу для установления причины смерти.