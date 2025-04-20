Нью-Дели, 20 апреля, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли и пять пострадали в результате обрушения четырёхэтажного здания в столице Индии Нью-Дели. Об этом 19 апреля сообщает телеканал NDTV.

Индия

ЧП произошло 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром около 02:50 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили разрушенное четырехэтажное здание, им удалось вытащить из-под завалов 14 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

Старший офицер полиции уточнил, что под обломками здания остаются ещё от восьми до десяти человек. Вероятность, что они уцелели, спасатели оценивают как крайне низкую из-за особенностей обрушения конструкции, но поисково-спасательная операция продолжается.

Отмечается, что тяжёлую технику для ускорения расчистки завалов применить нет возможности, так как здание расположено в ограниченном пространстве.

Причины обрушения устанавливаются, идёт расследование. Уточняется, что здание рухнуло через несколько часов после того, как в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся сильным ветром и грозой. Однако официальные власти просят дождаться окончания расследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жертвами обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго в Доминиканской Республике числятся 184 человека. Трагедия произошла в ночь на 8 апреля. Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Во время мероприятия в зале находилось много людей, часть из них оказалась под обломками.

Донорские центры принимают кровь для раненых. Глава республики Луис Абинадер также посетил место происшествия и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.