Новый, 1151-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован приказом президента России Владимира Путина отменить все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля. Тем самым российская сторона, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявила пасхальное перемирие и ждёт того же самого от украинской.

Алексей Колчин ИА REGNUM В честь Светлой Пасхи

Перемирие будет действовать до 00:00 мск 21 апреля, сообщил накануне глава государства во время встречи с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым. А ввиду того, что киевский режим более 100 раз нарушал меморандум о запрете ударов по энергетической инфраструктуре, Верховный главнокомандующий попросил Герасимова подготовиться к отражению любых агрессивных действий со стороны противника. Информацию 19 апреля обнародовал сайт Кремля.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договорённости, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — пояснил Владимир Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент России объявил пасхальное перемирие

На что Владимир Зеленский в Telegram-канале 19 апреля ответил, что Украина якобы готова придерживаться пасхального перемирия.

«Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — заявил глава киевского режима в видеообращении.

Вместе с тем по информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки Вооружённых силы Украины (ВСУ) были зафиксированы в Алёшках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномёт. Вражескую атаку беспилотников отражали также в Каховке и Голой Пристани.

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