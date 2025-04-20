Лондон, 20 апреля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Популярность дубайского шоколада вызвала мировой дефицит фисташек. На это обратила внимание британская газета Financial Times (FT).

Letizia Piatti

В публикации говорится, что летом 2024 года десерт, состоящий из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи, стал вирусным благодаря обзорам блогеров в соцсетях. Это спровоцировало нехватку фисташек и резкий рост их цен, усугубив и без того сложную ситуацию на рынке.

Представитель компании CG Hacking отметил, что в 2023 году урожай фисташек в США, крупнейшем экспортере этих орехов, был невелик, а его высокое качество сократило объём недорогих ядер без скорлупы, используемых для производства шоколада. В результате цены на фисташковые ядра за год выросли с 7,65 до 10,30 доллара за фунт. Из-за дефицита некоторые магазины начали ограничивать количество плиток «дубайского шоколада» на одного покупателя.

Как передавало ИА Регнум, в конце января управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что аферисты начали выманивать персональные данные граждан через фальшивые интернет-магазины, предлагая купить пользующийся спросом дубайский шоколад.

Вместе с этим в России были зафиксированы случаи контрабанды восточного десерта. Так, в январе предприниматель из Тюмени попытался ввезти на территорию России порядка 20 кг незадекларированного дубайского шоколада.