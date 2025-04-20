Москва, 20 апреля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Пасхальное перемирие, которое предложил президент России Владимир Путин — это жест, который сделан в удачное момент. Соответствующее заявление сделала 20 апреля экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

«Пасхальное перемирие — это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно», — пояснила Кнайсль в беседе с «РИА Новости».

Экс-глава МИД Австрии отметила, что перемирие может стать шагом к реальному прекращению огня на Украине.

Кроме того, Кнайсль обратила внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в случае, если стороны продемонстрируют полное отсутствие стремления к договорённости, то Вашингтон забросит переговоры. Как указала австрийский экс-дипломат, неясно что имеет в виду Трамп — устранится от конфликта, либо применит какие-то санкции в отношении одной из сторон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Президент РФ Путин 19 апреля объявил о введении временного перемирия в зоне проведения спецоперации на период Пасхи. Он выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

В свою очередь депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что в случае отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от предложенного пасхального перемирия, это будет его величайшей ошибкой.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномет. В Голой Пристани ВСУ ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили снаряды с помощью БПЛА.