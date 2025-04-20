Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил отложить введение торговых пошлин после обсуждения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, сообщила 18 апреля американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА Регнум Статья Торговая война Трампа

Как отмечает издание, 9 апреля финансовые рынки охватила паника, в связи с чем Бессент и Лютник настаивали на том, чтобы Трамп приостановил свой план по введению масштабных глобальных тарифов. Их задачу осложняла позиция советника по торговле Питера Наварро, сторонника тарифов, который постоянно «крутился» возле президента. Тем не менее Бессенту и Лютнику удалось провести незапланированную встречу с Трампом и убедить его отказаться от немедленного введения пошлин.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Уже 9 апреля глава Белого дома объявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

16 апреля Белый дом заявил США могут поднять пошлины на импорт из Китая до 245%. Отмечалось, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

17 апреля Трамп заявил, что власти Китая уже контактировали с властями США по вопросу таможенных пошлин, и сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие три-четыре недели.

Британское интернет-издание The Independent 9 апреля писало о том, что американские потребители начали запасаться продуктами. Основатель логистической компании GCG Маниш Капур разъяснил изданию, что введенные Трампом тарифы вызывают опасения у граждан США по поводу пустых полок магазинов, с которыми американские потребители столкнулись во время пандемии.