Кишинёв, 20 апреля, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Власти Молдавии обвиняют Россию во всех бедах своей страны при каждом удобном случае. Об этм рассказала 19 апреля молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Шапа отметила, что президент Молдавии Майя Санду на любой неудобный вопрос о происходящих в стране бедах винит только Россию.

«Люди спрашивают у нее: почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг», — пояснила политик.

Также Шапа уточнила, что Санду отлично понимала шаткость своего положения на выборах в 2024 году и что ей не победить, если проголосуют граждане Молдавии, проживающие в России. Таких граждан в РФ более полумиллиона, но возможность отдать свой голос на выборах многие не смогли, так как голосование молдавская сторона организовала лишь на двух участках, которые за весь день могли принять не более 20 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. Главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

27 марта Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину и к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Политик также отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призвала организацию оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул. Молдавия обязана создать равные условия для всех политических сил страны для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма, подчеркнул Лукашевич.

28 марта суд по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Гагаузия была обезглавлена. Первый замглавы автономии Илья Узун назвал такое решение судебной инстанции политической расправой над волей народа.

1 апреля Гуцул заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии, после чего апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика.

Кроме того, давление в Молдавии идёт и на Молдавскую православную церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви. 17 апреля власти Молдавии воспрепятствовали поездке архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнём. Иерарха, выступавшего в поддержку Русской православной церкви, дважды обыскали, составили протокол об отсутствии подозрительных предметов, но паспорта ему и сопровождающим вернули лишь спустя полчаса после вылета самолёта.