Астана, 20 апреля, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иванов Вагенром, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом благополучно приземлился в казахстанской степи утром 20 апреля. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Роскосмос. Кадр из трансляции

«Встречаем героев на Земле! Сегодня в 04:20 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

По данным «Роскосмоса», около 03:27 по московскому времени двигательная установка корабля включилась для торможения, обеспечив импульс для схода «Союза МС-26» с орбиты. Затем корабль вышел в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а спускаемый аппарат с экипажем должен приземлился на земную поверхность.

Ранее корабль штатно отстыковался от модуля Международной космической станции (МКС) «Рассвет». Всего экипаж работал в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Овчинин и Вагнер провели более 40 экспериментов и один выход в открытый космос в декабре, установив на внешней стороне станции спектрометр «Монитор всего неба».

8 апреля корабль «Союз МС-27» 8 апреля доставил российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонатана Кима к Международной космической станции. Для Рыжикова этот полёт — третий по счёту, для Зубрицкого и Кима — первый. Экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32» и провести ряд научно-прикладных исследований.