Каир, 20 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Статую фараона Джосера, его жены и их десяти дочерей, а также гробницу сына фараона Усеркафа обнаружили археологи ходе раскопок в районе Саккара к югу от столицы Египта Каира. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба министерства туризма и древностей Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Египетская археологическая миссия обнаружила в ходе работ в археологическом районе Саккара гробницу принца Васер-иф-ре — сына царя Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Царства, а также многочисленные важные археологические находки этой эпохи и более поздних периодов», — уточняется в заявлении министерства.

Уточняется, в гробнице на стены нанесено множество иероглифических надписей. Часть из них описывают имя и титулы покойного принца. Например, среди найденных и расшифрованных титулов есть и такой: «наследный принц, правитель регионов Буто и Нехбет, королевский писец, министр, судья и священнослужитель».

Кроме того, археологическая экспедиция обнаружила в стенах гробницы статую фараона Джосера, его жены и их десяти дочерей. Исследователи выяснили, что изначально эти статуи находились внутри комнаты рядом со знаменитой ступенчатой пирамидой царя Джосера. Позднее статуи перенесли в гробницу принца Васер-иф-ре, и учёным предстоит выяснить, по какой причине переместили статуи.

Также найден жертвенный стол диаметром 92,5 см с нанесённым на него списком жертвоприношений. В стене гробницы обнаружена огромная ложная дверь, выполненная из розового гранита. Её высота составляет 4,5 метра, а ширина 1,15 метра. По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, на территории страны впервые найдена ложная дверь таких размеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри в провинции Луксор на юге Египта археологи обнаружили часть фундамента храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства (2050-1710 гг. до н. э.).В гробницах найдены значимые артефакты, в том числе столы из керамики для жертвенных подношений.

Также в ноябре 2024 года учёные из Института востоковедения Российской академии наук обнаружили в Египте уникальную гробницу, о которой не было известно ранее, рядом со знаменитым комплексом пирамид в Гизе. Исследователям удалось расчистить небольшое отверстие, через которое можно увидеть погребальную камеру. Археологи готовятся полностью открыть вход в неё.