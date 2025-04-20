Пекин, 20 апреля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Huawei и China Unicom запустили первую в районе Сюнъань провинции Хэбэй широкополосную сеть 10G, основанную на передовой технологии 50G PON, пишет Mydrives.

Благодаря модернизации оптоволоконной сети пропускная способность для пользователей выросла с гигабитного уровня до 10G, а задержка сократилась до миллисекунд. Так, издание рассказало о пользователе Цао, у которого измеренная скорость загрузки составила 9834 Мбит/с, отправки — 1008 Мбит/с, а задержка стабильно держалась на уровне 3 мс, что значительно превосходит стандарты современных домашних сетей.

В материале говорится, что разработка подтверждает зрелость технологии 50G PON и создаёт основу для приложений, требующих высокой пропускной способности, таких как 8K-видео, облачное хранилище NAS 10G, виртуальная и дополненная реальность, а также облачные игры.

Отмечается, что для пользователей сеть 10G обеспечивает не только высокую скорость, но и качественно новый уровень жизни. Так, пользователь Цао отметил, что загрузка фильмов в 4K теперь занимает секунды вместо минут, а при одновременной работе нескольких устройств сеть остаётся стабильной, поддерживая 8K-видео, 4K-мониторинг, сверхбыстрые облачные игры и системы «умного дома».

7 апреля министерство промышленности и информационных технологий КНР объявило о старте 168 пилотных проектов по созданию оптических сетей 10G. Из них 15 проектов реализуются в провинции Хэбэй, семь — при участии Hebei Unicom. В число отобранных вошли проекты «10-гигабитное сообщество», «10-гигабитный парк» и «10-гигабитная фабрика», включая 10-гигабитное сообщество в Сюнъань-Хуавангэн.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня 2024 года стало известно, что в России успешно завершились первые испытания лазерной межспутниковой связи, которую называют российским ответом системе Starlink.

Новостной портал Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440» отметил, что во время тестов два аппарата на расстоянии более 30 км друг от друга передали свыше 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Это стало первым успешным опытом в отечественной сфере космической связи.

При этом, по оценке экспертов, проект по созданию в России аналога системы спутниковой связи Starlink может обойтись в 445 млрд рублей.