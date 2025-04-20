Белград, 20 апреля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич нанёс на пасхальные яйца надпись «Я чаци», означающую в переводе на русский «Я — болван». Соответствующую публикацию сербский лидер сделал 19 апреля в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Термин «чаци» в Сербии применяется в последнее время в отношении студентов, которые за деньги выходят протестовать против действующей власти.

Вучич отметил мужество протестующих студентов и заявил, что красит яйца для них.

«Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд (место сбора оппозиции в Пионерском парке — ред.) Я тоже болван!», — пояснил президент Сербии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что массовые акции протеста студентов и оппозиции в Сербии начались после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведшего к гибели 15 человек. В ходе митинга, прошедшего 15 марта в Белграде, пострадали 56 человек.

После протестов оппозиционный лидер Мирослав Алексич заявил, что против участников митинга в Белграде применили «звуковую пушку». Агентство безопасности и информации Сербии назвало эти слова бесстыдной ложью. Ведомство отметило, что у силовиков никогда не было подобного оборудования. Помимо этого, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград согласен допустить спецслужбы России и США к расследованию слухов о применении «звуковой пушки».

Вучич пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет факт применения «звуковой пушки». Он также обратился к ФСБ России с просьбой провести расследование по этому вопросу. Представители российского ведомства прибыли в Сербию 28 марта.

Из отчёта экспертной группы ФСБ следует, что сербские правоохранительные органы не использовали акустические устройства для разгона митинга, проходившего 15 марта 2025 года в Белграде, а события в столице носят признаки «срежиссированной провокации».