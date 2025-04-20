Москва, 20 апреля, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Мошенники разработали новую схему телефонного обмана, включающую признание в содеянном для запугивания жертв. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что схема начинается со звонка, в котором злоумышленник, представляясь сотрудником оператора связи, уведомляет жертву об истечении срока действия договора на услуги мобильной связи. Для его продления человеку предлагают сообщить код из СМС. После получения кода мошенник открыто заявляет, что обманул жертву.

«На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих», — приводит ТАСС сообщение управления.

Затем с жертвой связываются люди, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Они убеждают человека «защитить» свои деньги, переведя их на «безопасный» счёт, и якобы помочь в поимке преступников, которые «сговорились» с банковскими работниками.

В МВД призвали граждан проявлять осторожность в связи с появлением этой мошеннической схемы.

Как передавало ИА Регнум, мошенники начали использовать пасхальную тематику для фишинга и кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Специалистами было выявилено в мессенджере не менее 11 мошеннических ботов, часто именуемых «Пасхальные яйца». Эти боты заманивают пользователей обещаниями праздничных подарков, призов или premium-подписок якобы от Telegram, Roblox или маркетплейсов. Для получения «награды» требуется указать возраст и 48 часов ждать связи с «менеджером» либо появления «пасхального яйца» в игровом аккаунте. Обязательным условием является подписка на каналы «спонсоров». По мнению экспертов, такие боты преследуют разные цели. В основном они привлекают подписчиков к каналам, рекламирующим инвестиционные аферы. Некоторые боты, запрашивающие контакты и коды авторизации, используются для кражи аккаунтов.

Ранее Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на смартфонах, чтобы похищать персональные данные и взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определённом сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».