Москва, 20 апреля, 2025, 04:02 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) выразила поддержку инициативе создания реестра «Стопазарт», который позволит гражданам добровольно ограничивать своё участие в азартных играх. Об этом говорится в ответе службы на запрос вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», — приводит «РИА Новости» сообщение ФНС.

Ведомство отметило, что разработкой политики в сфере азартных игр занимается Минфин России. Ведомство указало, что информацию о задолженностях по налогам, сборам, штрафам и страховым взносам можно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия или Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), где доступны данные о суммах долгов и платёжных реквизитах.

Чернышов подчеркнул, что поддержка ФНС свидетельствует о социальной значимости и технической осуществимости инициативы. По его словам, реестр «Стопазарт» станет важным инструментом защиты граждан от игровой зависимости и финансовых трудностей. Добровольный запрет даст людям возможность осознанного выбора, а автоматическое включение должников создаст дополнительный барьер для тех, кто находится в сложной финансовой ситуации.

Парламентарий отметил, что реестр поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных расходов. Он добавил, что работа над внедрением системы продолжится совместно с заинтересованными ведомствами.

Как передавало ИА Регнум, в июле прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о праве россиян устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. В результате россияне из списка не смогут делать ставки, покупать лотерейные билеты. Помимо этого организаторам азартных игр запретят присылать внесённым в перечень гражданам рекламу.

Конторы и организации за прием ставок от россиян из указанного выше перечня, согласно документу, предлагается штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей.

19 апреля доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова сообщила, что человек, страдающий лудоманией, начинает терять связь с действительностью, концентрируется только на игре и игнорирует семью, работу и образовавшиеся долги. Специалист назвала патологическую зависимость от азартных игр серьезным заболеванием, которое затрагивает психику человека и влияет на его социальную жизнь.

По словам психолога, определить лудомана можно по нескольким маркерам. Они перестают осознавать последствия своих действий, начинают чувствовать потребность ставить больше денег, чтобы получить адреналин. В случае, если лудоман не имеет возможности играть, он становится агрессивным или тревожным. Зависимые от ставок люди часто просят в долг и не отдают, не оплачивают счета и кредиты, постоянно обещают прекратить ставить, но не могут выполнить обещание и теряют работу, разрушают семейные отношения.