Абуджа, 20 апреля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Не менее 56 человек погибло в результате нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии. Об этом 20 апреля сообщило агентство Reuters.

Pedro Нигерия

«Число погибших в результате нападений предполагаемых скотоводов на общины в штате Бенуэ в центральной части Нигерии возросло до 56 человек», — уточнил губернатор региона Гиацинт Алия.

Как пояснил губернатор, вооружённые боевики напали на деревни в районах местного самоуправления Лого и Укум. Всего за одну ночь жертвами нападений стали как минимум 56 человек, и, по словам Гиацинта Алии, количество погибших может возрасти, так как в районе нападения обследованы не все населённые пункты.

Предполагается, что на населённые пункты, в которых проживают преимущественно земледельцы, напала этническая группа кочевников-скотоводов. Группы вооружённых людей заходили в деревни и открывали беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по местным жителям.

Столкновения в Нигере возникают в основном из-за соперничества кочевников и земледельцев за источники воды и землю. По данным исследовательской компании SBM Intelligence, с 2019 года столкновения унесли более 500 жизней в регионе и вынудили 2,2 миллиона человек покинуть свои дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года в результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии погибли 17 человек, ещё пятеро получили ранения. Как рассказали представители местного ополчения, вооружённая группа напала на мирных жителей, потому что те отказались платить деньги за выпас скота на захваченной ими территории.

1 сентября 2023 года боевики напали на верующих в здании мечети в деревне Сая-Сая на севере Нигерии. Погибли семь человек, двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями. В мае на юге Нигерии была обстреляна колонна с сотрудниками американского посольства. Дипломаты находились с гуманитарной миссией в Анамбре. Нападение произошло в районе населённого пункта Огбару. Жертвами атаки стали как минимум четыре человека, ещё несколько человек получили ранения.

В апреле в Нигерии боевики похитили по меньшей мере 80 человек, среди которых были дети и женщины. Людей увезли в неизвестном направлении. Нападение произошло, когда жители поселка Цафе собирали хворост.