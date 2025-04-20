Молдавия, 20 апреля, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл совершил пасхальное богослужение в храме святых Константина и Елены в Бельцах, где передал верующим частицу Благодатного огня, доставленную из Иерусалима делегацией Молдавской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасха

В своей проповеди архиепископ отметил, что путь к пасхальной радости проходит через крестные страдания, и, достигнув её, человек забывает о трудностях пройденного пути, поскольку обретает радость Христова Воскресения. Он особо подчеркнул значение духовных ценностей в современном мире, выразив мнение, что принятие Воскресшего Христа в сердца и жизнь людей способно сделать мир лучше.

«Как нужен Христос, особенно воскресший, для нашего мира, чтобы он стал лучше. И мы способны, друзья, сделать его лучше, если примем воскресшего Христа в наших душах, в нашей жизни», — приводит «РИА Новости» слова Маркелла.

Владыка Маркелл также возглавил Крестный ход с участием прихожан храма в Бельцах.

Как передавало ИА Регнум, Маркелла вечером 18 апреля вновь не выпустили из Молдавии в Израиль за Благодатным огнём. В разговоре с журналистами в аэропорту Кишинёва иерарх подчеркнул, что решение было принято без каких-либо причин или нарушений с его стороны.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя с ним вежливо, и выразил уверенность, что решение было принято потому, что этими сотрудниками кто-то манипулирует.

17 апреля власти Молдавии воспрепятствовали поездке архиепископа Маркелла в Израиль за Благодатным огнём. Иерарха, выступавшего в поддержку Русской православной церкви, дважды обыскали, составили протокол об отсутствии подозрительных предметов, но паспорта ему и сопровождающим вернули лишь спустя полчаса после вылета самолёта.

Руководитель Синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда назвал действия молдавских властей вопиющими. По его мнению, они могли быть инициированы советниками, далёкими от христианских ценностей, с целью решения политических задач.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме выразил обеспокоенность из-за ситуации с архиепископом Маркеллом.