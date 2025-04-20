Будапешт, 20 апреля, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, поможет сохранить жизни. Такое заявление сделал 19 апреля директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер в социальной сети.

ИА Регнум Венгрия

Менцер отметил, что Путин объявил перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля и поддержал инициативу российского лидера.

«На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!» — написал Менцер.

Президент РФ Путин 19 апреля объявил о введении временного перемирия в зоне проведения спецоперации на период Пасхи. Он выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

В свою очередь депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что в случае отказа главы киевского режимаВладимира Зеленского от предложенного пасхального перемирия, это будет его величайшей ошибкой.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномет. В Голой Пристани ВСУ ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили снаряды с помощью БПЛА.