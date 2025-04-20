Москва, 20 апреля, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, призвав их в этот день обнимать родных и близких, а также оказывать поддержку нуждающимся, сообщила пресс-служба патриарха в его пасхальном обращении.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх подчеркнул, что словами «Христос Воскресе!» он обращается ко всем с сердечным приветствием и поздравлением с великим праздником. Он пожелал, чтобы сердца верующих наполнились светом Воскресения Христова, который вдохновляет на активную любовь.

«Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости», — добавил патриарх.

Кирилл отметил, что даже небольшие усилия и скромная помощь сохраняют свою ценность перед Богом, если они совершаются в соответствии с евангельскими заповедями и направлены на благо ближних.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 апреля патриарх Кирилл возглавил пасхальную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. На службе присутствовал президент РФ Владимир Путин. По ее окончанию российский лидер и патриарх обменялись подарками.

19 апреля в Иерусалиме традиционно сошел Благодатный огонь. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Празднование Пасхи в 2025 году проходит 20 апреля, её дата совпадает для западной и восточной ветвей христианства.