Москва, 20 апреля, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись подарками на Пасху. Об этом сообщило ТАСС.

Kremlin.ru

Подробности агентство не приводит.

В ночь на 20 апреля Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Во время пасхальной службы российский лидер находился рядом с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Пасхальную литургию возглавил патриарх Кирилл. Перед богослужением он поздравил православных россиян с Пасхой.

Как передавало ИА Регнум, празднование Пасхи в 2025 году проходит 20 апреля, её дата совпадает для западной и восточной ветвей христианства. Путин ранее поздравил с наступающим праздником жителей России. Прежде всего он поздравил бойцов, которые сражаются за Россию. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов передаст его слова военнослужащим и поблагодарит за самоотверженность и героизм при службе Родине. Помимо этого, президент РФ объявил о пасхальном перемирии в зоне спецоперации. При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

В прошлом году глава государства и патриарх также обменялись пасхальными подарками в ходе богослужения в храме Христа Спасителя. По окончании заутрени по доброй православной традиции президент преподнёс предстоятелю РПЦ пасхальное яйцо. В ответ патриарх Кирилл вручил Путину декоративное яйцо.

Только два раза за время своего президентства Путин пропускал пасхальную службу в Москве. В 2003 году российский президент по время визита в Таджикистан встретил праздник Пасхи в Свято-Никольском соборе в Душанбе. В 2020 году Путин не смог посетить пасхальное богослужение в Москве из-за пандемии коронавируса, однако посетил часовню в государственной резиденции в Ново-Огарёве.