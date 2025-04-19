Рим, 20 апреля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Десятки иностранных туристов попытались прорваться в Колизей после его преждевременного закрытия в связи с визитом семьи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Рим. Об этом 19 апреля сообщила итальянская газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Инцидент произошёл из-за отмены без предупреждения всех экскурсий, запланированных в период с 17:00 до 18:15 (18:00 и 19:15 мск) 19 апреля. Всех посетителей вывели с территории Колизея и впустили охрану и снайперов. Обладатели билетов из Японии, США, Испании, Великобритании, Италии, Китая, Франции и Германии сначала ждали разъяснений, а когда их не последовало, они попытались самостоятельно пройти в Колизей. С билетами в руках туристы открыли турникеты и подошли к главным воротам, но их остановила охрана.

Представители музея извинились и пообещали не попавшим в Колизей туристам возместить стоимость билета, но это вызвало недовольство у тех, кому предстояло в этот день покинуть Италию.

Вице-президент США находится в Италии с визитом с 18 апреля. Он прибыл с семьёй и совмещает личную и рабочую программы. Так, после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Вэнс с женой и детьми посетили собор Святого Петра, где проходила служба в день Страстной пятницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Шардже (ОАЭ) российских туристов выгнали с пляжа за нарушение дресс-кода, запрещающего ношение купальников. Накануне полиция заставила туристов покинуть пляж из-за того, что они были в купальниках. Купаться якобы разрешено только в закрытой одежде, а нарушители, как сообщили туристке, получили штрафы. Из всех семи эмиратов ОАЭ только в Шардже установлены самые жёсткие ограничения, включая правила, касающиеся внешнего вида туристов.