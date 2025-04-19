Весь мир, 20 апреля, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американцем Дональдом Петтитом на борту, отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила в ночь на 20 апреля госкорпорация «Роскосмос».

NASA Johnson МКС и «Союз»

«Есть расстыковка! В 00:57 мск корабль «Союз МС-26» отчалил от МКС. На борту — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Согласно плану, в 03:27 по московскому времени двигательная установка корабля включится для торможения, обеспечив импульс для схода «Союза МС-26» с орбиты. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а спускаемый аппарат с экипажем должен приземлиться в 04:21 в Казахстане.

Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За время миссии российские космонавты провели более 40 экспериментов и один выход в открытый космос в декабре, установив на внешней стороне станции спектрометр «Монитор всего неба».

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля корабль «Союз МС-27» 8 апреля доставил российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонатана Кима к Международной космической станции. Для Рыжикова этот полёт — третий по счёту, для Зубрицкого и Кима — первый. Экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32» и провести ряд научно-прикладных исследований.