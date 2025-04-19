Махачкала, 20 апреля, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории пяти районов Дагестана для устранения последствий непогоды. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

dag.aif.ru Дожди в Дагестане

Уточняется, что в Дагестане устраняют последствия сильных ливней и снегопадов. В зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы. В 16 муниципалитетах, включая Цунтинский, Сергокалинский, Гунибский и Лакский районы, действует режим повышенной готовности.

По данным МЧС, для Ситуация под контролем, все профильные структуры занимаются оказанием необходимой помощи! К ликвидации последствий непогоды привлечены 2180 специалистов и 566 единиц техники, включая силы МЧС.

В городах Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни проводится откачка воды из подвалов. Задействованы шесть автоцистерн, проводятся подворовые обходы. Социальные объекты не пострадали. В Сулейман-Стальском районе 25 специалистов и 13 единиц техники ведут круглосуточную работу по восстановлению моста через реку Курах-чай, движение по мосту планируется восстановить к 18:00 мск воскресенья.

Кроме того, 678 сотрудников и 294 единицы техники трудятся над восстановлением энергоснабжения. К 18:00 мск 21 апреля планируется заново подключить к электросети всех абонентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 апреля в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Уточняется, что энергоснабжение отключили превентивно.