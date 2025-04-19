Вашингтон, 20 апреля, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с утверждением о том, что нелегальная миграция приведёт США к потере их исконных ценностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал слова миллиардера Билла Экмана, заявившего, что страна, впускающая миллионы нелегальных мигрантов без проверки и требующая судебного разбирательства при каждой попытке их выдворения, в итоге утратит все те ценности, которые ее демократическая система была призвана сохранить.

«Это жестокая правда», — написал Маск под публикацией Экмана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом США и заявил, что его администрация позволила миллионам преступников проникнуть в страну через незащищенную государственную границу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что чиновники Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом намерены за 2025 год депортировать из страны около 1 млн нелегальных мигрантов. Координацией процесса занимается заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Команда Трампа планирует выслать 1,4 млн мигрантов с судебными решениями. Ведутся переговоры о репатриации с 30 странами. С начала года из страны уже высланы 117 тыс. человек, но статистика по депортациям не публикуется.

Американские власти готовят документ, который подразумевает прекращение федерального финансирования любого города США, защищающего незаконных мигрантов.

Ранее американский лидер призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получат шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США у них не будет.