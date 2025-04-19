Москва, 20 апреля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными. Бойцы поделились своими эмоциями в связи с возвращением в Россию.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой на Родину, в Россию. Наконец-то! Кто-то долго этого ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Но мы все равно вернулись», — отметил военнослужащий.

По словам бойца, дома его ждут девушка и родители.

Другой военнослужащий отметил, что до сих пор не верит, что он освобожден из украинского плена.

«Не верил. Да и, наверное, до сих пор не верю. Пока не позвонил домой сказать пару слов хороших. Полгода не слышал маминой речи», — рассказал боец.

Дома его ждут родители, друзья и родственники.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246. Российские бойцы вернулись на Родину через Белоруссию. Обмен прошел при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения российских бойцов.

Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала 31 раненого военного ВСУ. Украинская сторона передала 15 раненых бойцов ВС РФ, которые нуждаются в медицинской помощи.