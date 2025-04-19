Москва, 19 апреля, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным, — это гуманный и милосердный шаг, и глава киевского режима Владимир Зеленский обязан поддержать его ради народа Украины. Такое заявление сделала 19 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», — отметила Москалькова в беседе с журналистами.

Омбудсмен подчеркнула, что важность и значимость перемирия сложно передать словами, и выразила надежду на то, что здравый смысл, всё же, возобладает.

Москалькова добавила, что Зеленский просто обязан поддержать инициативу российского лидера ради своих сограждан, ради украинских семей, которые «ждут возвращения и спасения своих людей».

Президент РФ Путин 19 апреля объявил о введении временного перемирия на период Пасхи, которое началось 19 апреля в 18:00 мск и продлится до полуночи 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие. Об этом 19 апреля заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как отметил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, если Зеленский не поддержит пасхальное перемирие, предложенное Россией, это будет его величайшей ошибкой.