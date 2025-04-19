Москва, 20 апреля, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ночь на 20 апреля прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

Во время пасхальной службы российский лидер стоял рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Перед этим делегация Фонда Андрея Первозванного прямиком из аэропорта Внуково-3 доставила Благодатный огонь на пасхальное патриаршее богослужение.

Пасхальную литургию возглавил патриарх Кирилл. Перед богослужением он поздравил православных россиян с Пасхой.

«Будем молиться и трудиться, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Благодатный огонь традиционно сошел к православному празднику Пасха 19 апреля. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Празднование Пасхи в 2025 году пройдет 20 апреля, её дата совпадает для западной и восточной ветвей христианства. Путин ранее поздравил с наступающим праздником жителей России. Прежде всего он поздравил бойцов, которые сражаются за Россию. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов передаст его слова военнослужащим и поблагодарит за самоотверженность и героизм при службе Родине. Помимо этого, президент РФ, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил о пасхальном перемирии в зоне спецоперации. При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям