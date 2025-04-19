Вашингтон, 19 апреля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Макс Ветров/РИА Новости

В материале отмечается, что Киев пока не комментировал эту инициативу, но идея о возможном признании США российского контроля над Крымом вряд ли будет воспринята положительно.

По информации телеканала, американский план урегулирования также включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта. Сообщается, что Вашингтон уже представил свои предложения европейским и украинским партнёрам. Кроме того, по утверждению CNN, госсекретарь США Марко Рубио обсудил ключевые положения плана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе телефонного разговора, который состоялся 18 апреля.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее агентство Bloomberg написало, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что американский президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. По его словам, это может стать ключом к устойчивому миру. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается.

Трамп, ранее отвечая на вопрос журналиста о том, не станет ли «опасным» сигналом сохранение за Россией территорий, прежде входивших в состав Украины, предложил сотруднику СМИ отвоевать эти территории самостоятельно.

Кремль в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новые регионы являются историческими территориями России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.