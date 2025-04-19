Москва, 19 апреля, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Благодатный огонь доставлен на самолёте Ту-204-300 из Иерусалима в Москву, его доставила делегация Фонда имени Андрея Первозваного. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Максим Блинов/РИА Новости

Самолёт с Благодатным огнём на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и приземлился вечером в московском аэропорту «Внуково-3». Ту-204-300 носит имя конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Именно на этом самолёте экипажи космонавтов отправляются из Москвы на космодром Байконур и возвращаются в Звездный городок после приземления с орбиты.

«Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию. У Ту-204-300 современное навигационное оборудование и системы безопасности, просторный салон, что важно при перевозке святыни, которая сопровождается делегацией и требует особого уважения и осторожности»,— подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В аэропорту Благодатный огонь приняли представители различных епархий Русской православной церкви. Святыню доставят в храм Христа Спасителя к праздничному пасхальному богослужению, а также передадут ещё в 15 храмов столицы.

Кроме того, Благодатный огонь доставят в десятки городов России, в том числе в приграничные регионы — в Брянску, Белгородскую и Курскую области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин 19 апреля повез Благодатный огонь в Россию.Частицу священного огня транспортируют в специальной лампаде.

Благодатный огонь традиционно сошел к православному празднику Пасха 19 апреля. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Празднование Пасхи в 2025 году пройдет 20 апреля, её дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. С наступающим праздником жителей России поздравил президент РФ Владимир Путин. Прежде всего он поздравил бойцов, которые сражаются за Россию. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов передаст его слова военнослужащим и поблагодарит за самоотверженность и героизм при службе Родине.