Вашингтон, 19 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Представители США, Европы и киевского режима в Лондоне на следующей неделе обсудят закрепление договоренностей о прекращении огня на Украине. Об этом 19 апреля заявил спецпосланник США Кит Келлог.

Global Look Press

«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — заявил спецпосланник в эфире телеканала Fox News.

Он также добавил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО) не обсуждается. По мнению Келлога, переговорный процесс идет «по верному пути».

Вместе с этим Келлог прокомментировал возможный выход США из мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что в мире слишком много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идет «чересчур долго».

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации США, писала, что западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на следующей неделе в Лондоне. Чиновник добавил, что для привлечения России к переговорам по указанному предложению Соединенные Штаты могут предложить российской стороне ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Днем ранее Bloomberg написал, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Через день телеканал CNN также сообщил о готовности США признать Крым российским в рамках потенциального мирного соглашения между РФ и Украиной.

Президент России Владимир Путин 18 марта во время разговора с Трампом по телефону назвал ключевым условием для урегулирования украинского кризиса полную остановку иностранной военной помощи киевскому режиму. Он отметил, что это является условием для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.