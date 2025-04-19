Берлин, 19 апреля, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Традиционные пасхальные марши мира прошли в городах Германии, их участники выступили против военной поддержки Украины. Об этом 19 апреля сообщило издание Tagesschau.

Global Look Press

Участниками маршей стали тысячи человек, основной темой являлись разоружение и конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В Берлине около 1,8 тыс. человек приняли участие в акции «Да — миру», в Штутгарте участники марша критикуют возможные поставки оружия на Украину.

Кроме того, участники маршей выступили против размещения В Германии американских ракет средней дальности и усиления темпов милитаризации стран Европы.

«Пасхальные марши в этом году обращены в особенности к новому правительству [ФРГ] и требуют от него, чтобы Германия была способна к миру, а не к войне», — пояснил журналистам Кристиан Голла, представитель организации Netzwerk Friedenskooperative (ассоциация «Кооперация за мир»). Он подчеркнул, что в первую очередь это касается политики Берлина в ситуации вокруг Киева. Как уточнил Голла, участники марша придерживаются мнения, что путь к миру для жителей Украины лежит не через поставки еще большего количества оружия, но через переговоры.

Пасхальные марши продлятся до 21 апреля, всего запланировано более 110 различных акций, включая митинги, вело — и автопробеги в разных городах страны. Ожидается, что к акции присоединятся более 90 городов Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить, заявляя о намерении Германии взять под контроль ситуацию в Европе и мире.

Мерц 14 апреля заявил, что Берлин может передать ракеты Taurus киевскому режиму. По его словам, Украина «должна иметь возможность наносить удары» по путям снабжения российских военных, включая Крымский мост. Мерц также заявил, что не пойдет на такой шаг без поддержки других европейских стран.

Захарова на это ответила, что любой удар по российским объектам, нанесенный немецкими ракетами Taurus, Россия расценит как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.