Херсон, 19 апреля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Киевский режим несколько раз нарушил пасхальное перемирие, атаковав несколько населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», — написал Сальдо в Telegram-канале.

По его данным, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномет. В Голой Пристани ВСУ ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили снаряды с помощью БПЛА.

«При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил о введении временного перемирия на период Пасхи, которое началось 19 апреля в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

В беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин подчеркнул, что объявленное Россией перемирие показывает, кто именно стремится к миру. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на угрозу несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, Россия может себе позволить на один день приостановить наступательные действия. Это необходимо в том числе и для того, чтобы священники, которые поддерживают бойцов и объезжают позиции, могли поздравить солдат с Пасхой и провести молебны. Данилин добавил, что объявленное Россией перемирие — это приоритет духовного над материальным, приоритет гуманизма, милосердия и справедливости.