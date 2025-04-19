Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие. Об этом 19 апреля заявил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия», — заявил Дюжаррик.

Он добавил, что организация последовательно выступает за длительное прекращение огня в Украине и подтверждает свою поддержку усилиям по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.

Президент РФ Владимир Путин в 19 апреля объявил о введении временного перемирия на период Пасхи, которое началось 19 апреля в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

Как заявил в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, объявленное Россией перемирие показывает, кто именно стремится к миру. Эксперт подчеркнул, что несмотря на угрозу несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, Россия может себе позволить на один день приостановить наступательные действия. Это необходимо в том числе и для того, чтобы священники, которые поддерживают бойцов и объезжают позиции, могли поздравить солдат с Пасхой и провести молебны.

В свою очередь депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что в случае отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от предложенного пасхального перемирия, это будет его величайшей ошибкой.