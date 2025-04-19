Санкт-Петербург, 19 апреля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали из-за риска, что у него после травмы разовьется пневмония. Об этом 19 апреля рассказала его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается. Может развиться, а может не развиться», — процитировал ее ТАСС.

По словам Луппиан, врачи боялись негативного сценария и решили оставить его в стационаре, чтобы не допустить пневмонии.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля известный актер Михаил Боярский получил травмы при падении в Театре имени Ленсовета. Он упал на спину с трехметровой высоты. Информация о происшествии стала известна общественности только 18 апреля.

Луппиан ранее 19 апреля сообщила, что Боярский сначала два дня находился дома, однако затем у него поднялась температура. Медики, обследовавшие актера в больнице, диагностировали у него перелом ребра и ушиб легкого, после чего было принято решение оставить его на стационарном лечении.

18 апреля Боярский должен был участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где играет роль герцога Эскала. Постановку не отменили, на ней включали запись голоса артиста.

Концертный директор Боярского Александр Зыкин 19 апреля заявил, что разговаривал с актером утром, у него все хорошо. На следующей неделе артиста планируют выписать.