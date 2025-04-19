Краснодар, 19 апреля, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Виталий Тимкив/РИА Новости

На 40-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джон Кордоба. На 52-й минуте форвард гостей Георгий Мелкадзе восстановил равенство.

На 78-й минуте капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. На 80-й минуте полузащитник Кевин Ленини установил окончательный счет.

На сегодняшний день «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 55 очков после 25 матчей. У «Спартака» и «Зенита» по 50 очков, но у петербургской команды матч в запасе. «Ахмат» с 23 очками занимает 13-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля московский «Спартак» одержал победу в гостях над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура РПЛ, отыгравшись со счета 0:2. Встреча завершилась со счётом 3:2. Победу красно-белым принес гол полузащитника Эсекьеля Барко с пенальти на 94-й минуте.

Московский «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.