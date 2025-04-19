Будапешт, 19 апреля, 2025, 21:40 — ИА Регнум. Прием Украины в Евросоюз не приведет к миру, а будет карт-бланшем на бесконечный конфликт. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press

Он указал на то, что у Украины нет четких границ, работающей экономики и суверенитета. Глава венгерского правительства сомневается, что налогоплательщики в ЕС согласятся десятилетиями финансировать «миллионную армию».

«Торопить Украину в ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Венгрия последовательно препятствует евроинтеграции Украины. В феврале Будапешт заблокировал старт переговоров по вступлению этой страны в ЕС, потребовав от Киева представить конкретную программу защиты прав национальных меньшинств.

17 марта Венгрия не позволила выделить €20 млрд на военную поддержку Украины. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал инициативу Еврокомиссии по финансированию украинской армии неприемлемой. 20 марта Будапешт подтвердил свою позицию, повторно отвергнув предложение о военной помощи.

22 марта Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должно приниматься венгерскими гражданами через национальный референдум.