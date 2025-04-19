Париж, 19 апреля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Если глава киевского режима Владимир Зеленский не поддержит пасхальное перемирие, предложенное Россией, это будет его величайшей ошибкой. С таким заявлением 19 апреля выступил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Global Look Press

Европейский политик прокомментировал перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой», — процитировало Мариани «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Вместе с тем он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны противника.

Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил, участвующий в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум подчеркнул, что объявленное Россией перемирие показывает, кто именно стремится к миру. Эксперт подчеркнул, что несмотря на угрозу несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, Россия может себе позволить на один день приостановить наступательные действия. Это необходимо в том числе и для того, чтобы священники, которые поддерживают бойцов и объезжают позиции, могли поздравить солдат с Пасхой и провести молебны.