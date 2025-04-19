Симферополь, 19 апреля, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Более 12 тыс. человек остались без света в Ялте и Массандре в связи с технологическим нарушением в сетях. Об этом 19 апреля сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: Ялта, Виноградное, Массандра», — написал он в Telegram-канале.

Воронкин сообщил, что всего обесточено 76 трансформаторных подстанций, без света остались 12 344 человека. Аварийные бригады начали восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Уточняется, что энергоснабжение отключили превентивно.