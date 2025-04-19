Москва, 19 апреля, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Роспатриотцентр Росмолодежи, «Движение первых» и «Юнармия» 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа, запустили конкурс для школьников «Семейная память». Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение семейной истории в период Великой Отечественной войны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К участию приглашаются школьники 5–11-х классов и несовершеннолетние студенты колледжей со всей России. Конкурс предоставляет уникальную возможность работать с архивными материалами, развивать творческие способности и углублять знания об истории Великой Отечественной войны через призму семейных историй.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова отметила, что конкурс делает изучение отечественной истории доступным и интересным для детей, помогая им ощутить связь поколений и гордость за подвиги предков. Ожидается, что к проекту присоединятся 10 тыс. школьников и студентов.

«Основой жизни и идентичности является история. История нашей страны, семьи и каждого из нас. Именно в ней заключается опыт поколений, мудрость предков и уроки прошлого, которые помогают нам строить будущее», — заявила Беликова.

Участников ждет образовательный курс с лекциями и мастер-классами по исследованию семейной истории. Конкурс проводится в двух номинациях: «Исследовательский проект», где нужно подготовить доклад с презентацией, и «Творческий проект», предполагающий создание работ в различных художественных форматах — от живописи до литературных произведений.

По итогам конкурса определят восемь победителей (по четыре в каждой номинации) и восемь призеров в исследовательской номинации. Они получат ценные призы: сертификаты на оформление цифрового родословного древа и возможность отправиться в патриотический тур по местам боевой или трудовой славы своих предков — участников Великой Отечественной войны.

Экспертное сообщество отберет 52 лучшие работы до 30 сентября, а с 10 по 13 ноября в Молодежном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области состоится финал, где участники представят и защитят свои проекты. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 17 августа.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что если у детей нет интереса к истории Великой Отечественной войны, то в этом виноваты взрослые, так как не подавали эту тему должным образом. При этом ситуация в стране улучшается. Глава государства также поручил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, Она объединит усилия системы образования, культуры, спорта, органов власти, родительских сообществ и общественных организаций.