Казань, 19 апреля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. В Казани пройдет суд над гражданином России по имени Исус Петрович Христос по делу о фиктивной регистрации иностранцев. Об этом 19 апреля сообщило издание «Бизнес Online».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По версии сотрудников полиции, утвержденной прокуратурой, в период с апреля по декабрь 2024 года он поставил на учет 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 кв. м», — говорится в материале.

Отмечается, что, получив согласие иностранцев, мужчина заполнил бланки «уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в его место пребывания», где указал себя в качестве принимающей стороны и адрес своей квартиры. После этого он передал их в МФЦ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

При этом, несмотря на вызов в суд, Исус Петрович Христос не явился на заседание, в связи с чем слушание дела не состоялось. Судья Николай Захаров заявил о необходимости вынести постановление о принудительном приводе подсудимого на следующее судебное заседание.

Отмечается, что ранее 45-летний мужчина был неоднократно судим. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999 году — за разбойное нападение, а в 2007 году — за кражу.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2024 года в Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше 1 тыс. нелегально въехавших на территорию РФ иностранных граждан. Отмечается, что доход от преступной деятельности фигурантов составил свыше 30 млн рублей.

24 декабря замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин был осужден на шесть лет и шесть месяцев колонии по делу об организации незаконной миграции.

5 марта президент РФ Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов пресекать каналы нелегальной миграции. Он подчеркнул, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, а приоритетом являются безопасность общества, граждан и сбережение российской культурной идентичности.

9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал, что более 680 тыс. иностранных граждан включили в реестр контролируемых лиц в России за нарушения.