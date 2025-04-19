Москва, 19 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин 19 апреля повез Благодатный огонь в Россию. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме и будет доставлен в Россию на самолете Ту-204-300 «Сергей Королёв», — говорится в Telegram-канале компании.

Частицу священного огня транспортируют в специальной лампаде. Ее привезут этим вечером в Москву.

Как передавало ИА Регнум, Благодатный огонь традиционно сошел к православному празднику Пасха 19 апреля. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в храме. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Празднование Пасхи в 2025 году пройдет 20 апреля. С наступающим праздником жителей России поздравил президент РФ Владимир Путин. Прежде всего он поздравил бойцов, которые сражаются за Россию. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов передаст его слова военнослужащим и поблагодарит за самоотверженность и героизм при службе Родине.

Ранее православных поздравил с Пасхой патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что Иисус Христос, когда воскрес, разрушил преграду между Богом и людьми и избавил от власти зла. Хотя зло и не исчезло полностью, но человеку была дана возможность побеждать его.