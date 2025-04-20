Москва, 20 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. В России ежегодно проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В этот день проводятся мероприятия в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях. Ежегодно в едином уроке в рамках Дня единых действий принимают участие более 10 млн обучающихся.

Роман Храмовник/ТАСС

В 2025 году организаторами выступают Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации, АНО АСТИК, Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», Общественная палата Российской Федерации. За пять лет проведения Дня единых действий в память о геноциде, инициированного АНО АСТИК в рамках проекта «Без срока давности» Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», огромный пул ведомств и некоммерческих организаций подключился к его проведению.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, директор АНО АСТИК Елена Родионова открыла работу Центра действий «Без срока давности». Она отметила, что в настоящее время никому не надо доказывать, что историческая память, знания о преступлениях нацистов, о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны — это не просто слова, боль, история и даже настоящее российского народа.

«И знания — это тот базис, который позволяет нам не допустить новые преступления против человечества. Это основы понимания задач специальной военной операции, это понимание сути современной повестки любым здравомыслящим человеком. Ещё насколько лет назад такие далекие для молодёжи понятия, как «геноцид», «нацизм», сегодня стали основой разумного гражданского созидания. Благодарю всех партнеров и, конечно же, нашу молодёжь! За пять лет проведения Дня единых действий мы вместе единой командой создали самое главное понимание: человек — это главная ценность», — заявила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике.

После слов Родионовой в Центре действий «Без срока давности» состоялись прямые включения с самых интересных мероприятий в регионах с интервью и мнениями региональных лидеров общественного мнения, отзывами участников.

«Наши ребята на передовой достойно выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Они совершают большой подвиг, защищают нашу Родину от фашисткой нечисти, которая спустя годы образовалась снова. Повторяют подвиг наших прадедов и дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне», — рассказал кавалер двух орденов Мужества, участник СВО, участник президентской программы «Время героев» Александр Урюпин.

Участник СВО отметил, что эти страницы нашего прошлого напоминают о страшных испытаниях, пережитых народом России, и о необходимости помнить и уважать свою историю и традиции, чтить память защитников Отечества и одновременно помнить исторические уроки. По словам Урюпина, это необходимо, чтобы поддержать мир и согласие в обществе.

Доцент кафедры дошкольного, начального образования и методик преподавания общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова», кандидат исторических наук Марина Бравина заявила, что сохранение исторической памяти сегодня должно становиться действенным. От слов о важности необходимо переходить к действиям, подчеркнула доцент.

«Одним из таких действий должна стать технология эффективного противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны. Суть её в следующем. Берется ложь — ложный тезис, вывод — и упаковывается в правду. Делается броский заголовок, и фальсификация готова. Но выглядит она как правда. Могу привести пример такого фейка. Людям, которые родились и выросли в СССР, памятна история о детском лагере Саласпилс, который нацисты обратили в живой банк крови для немецких солдат и офицеров. В феврале 2018 года в Латвии открыли обновлённую экспозицию, где теперь говорится об оздоровительном характере лагеря. Откуда это взяли? Из воспоминаний бывшего несовершеннолетнего узника лагеря Ивана Сырцова, где он пишет о том, что детям давали стакан молока и хлеб с джемом. «Вот видите, — кричат фальсификаторы, — у немецких детей не было такого питания». И замалчивают тот факт, что все эти продукты улучшают состав крови. Вот так и происходит фальсификация», — рассказала Бравина.

По словамдиректора Института истории и международных отношений Южного федерального университета, доктора исторических наук, доцента Марины Пономаревой, для Ростовской области 19 апреля — значимая памятная дата. Суд о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в период её оккупации, состоявшийся в 2022 году, подтвердил цифру жертв среди мирного населения, уточнила доцент.

«Было установлено, что в период немецко-фашистской оккупации Ростовской области было повешено, расстреляно, замучено и угнано в немецкое рабство 182 061 человек из числа мирного населения и военнопленных. В этот день в вузах, школах, возле памятников и в памятных местах Ростовской области проводятся мероприятия, в рамках которых жители вспоминают невинные жертвы оккупации», — сообщила Пономарева.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева отметила, что в День единых действий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры от Калининграда до Владивостока проходят памятные мероприятия и акции, кинопоказы и театральные постановки, образовательные встречи и литературно-творческие программы. Руководитель центра считает, что важно подходить ко всем запланированным мероприятиям неформально, но глубоко и осознанно, так как это не просто набор событий, а выражение общегражданской позиции неприятия нацизма как в исторической ретроспективе, так и в современности.

«Судами регионов России вынесено 34 решения о признании факта геноцида со стороны нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан и военнопленных. В этой связи День единых действий как никогда актуален в нашей исторической памяти. Несмотря на то, что Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации создан всего полтора года назад, именно экспертное сообщество, которое сегодня объединилось вокруг Национального центра, стояло у истоков проекта «Без срока давности» и занималось сопровождением всех судебных процессов», — рассказала Малышева.

На Западе геноцид по сей день связывают только с понятием «Холокост» — поскольку именно Холокост был интегрирован в западную повестку и очень мало кто говорил за рубежом о геноциде славян, сообщил замдиректора Института государства и права РАН Александр Звягинцев.

«В западном нарративе он фактически по сей день просто отсутствует! А ведь геноцид не ограничивается национальными особенностями, географическим местом или периодом времени. И сегодня, через 80 лет после окончания Второй мировой войны наши бывшие союзники по борьбе с нацизмом не видят в национал-фашизме глобальной угрозы человечеству. Они превратили его из врага в своего соратника и партнера», — объяснил Звягинцев.