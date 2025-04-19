Москва, 19 апреля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Пресс-служба Министерства обороны РФ 19 апреля опубликовала кадры возвращения 246 российских бойцов из украинского плена.

«Наши парни возвращаются домой!» — говорится в описании к видео в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как бойцы выходят из здания и рассаживаются в автобус. Их переодели в новую военную форму. Рядом дежурили машины скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246. Российские бойцы вернулись на Родину через Белоруссию. Обмен прошел при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала 31 раненого военного ВСУ. Украинская сторона передала 15 раненых бойцов ВС РФ, которые нуждаются в медицинской помощи.