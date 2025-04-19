Эдмонтон, Канада, 19 апреля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. В канадской провинции Альберта разгорелся травяной пожар, от которого в том числе сильно пострадал музей-деревня, посвященный украинскому культурному наследию. Об этом 19 апреля сообщило региональное отделение Королевской конной полиции Канады.

Global Look Press

Пожар начался вечером 18 апреля. Из-за ветра он быстро распространился и дошел до музея, расположенного к 80 км к востоку от города Эдмонтон.

«Пожар перекинулся на строения в украинской деревне культурного наследия», — говорится на странице отделения в соцсети X (бывш. Twitter).

Из района пожара эвакуировали жителей. Полиция вводила ограничения на въезд. Пожарные в итоге локализовали возгорание, и ограничения были сняты, эвакуацию приостановили. Причина и точные последствия пожара выясняются.

По данным телеканала CTV News Edmonton, как минимум два здания в деревне очень сильно пострадали. Также журналисты видели другие строения музея, охваченные огнем. Данных о погибших и пострадавших нет.

Деревня украинского культурного наследия — это музей под открытым небом, созданный в 1971 году. Он посвящен жизни украинских эмигрантов, которые переехали в Канаду в конце XIX — начале XX веков. Там собрали более 40 зданий.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в Лондоне загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус, в котором располагается художественный музей. Пожар сняли на видео, на нем видно горение кровли.

В январе 2024 года в Сухуме произошел пожар в Национальной картинной галерее. В огне погибли около 4 тыс. картин, почли вся коллекция. Пожарные не дали огню перекинуться на соседние здания Абхазского и Русского театров.