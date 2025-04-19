Курск, 19 апреля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Депутаты Курской областной думы прекратили полномочия депутата Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба областной думы.

Сергей Бобылев/РИА Новости Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

«Депутаты рассмотрели единственный вопрос повестки: «О досрочном прекращении полномочий депутата Курской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Васильева Максима Сергеевича». Решением депутатов его полномочия прекращены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что причиной для этого решения стало письменное заявление Васильева, а постановление вступило в силу со дня его принятия.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля полиция задержала бывшего губернатора Курской области по делу о хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений в приграничье региона. Васильев также выступил ответчиком по иску.

17 марта врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил, что «Корпорация развития Курской области» стала так называемой корпорацией по расхищению области. Он также обратил внимание на большое количество уголовных дел, возбужденных вокруг деятельности организации.

20 марта курский суд взыскал с бывших руководителей «Корпорации развития Курской области» более 4,1 млрд рублей. Помимо физических лиц среди фигурантов оказалось восемь юридических.