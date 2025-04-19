Москва, 19 апреля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Александр Вильф/РИА Новости

На третьей добавленной к первому тайму минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд.

На 56-й минуте форвард Сергей Пиняев удвоил преимущество «железнодорожников». Третий мяч забил полузащитник Артём Карпукас на 96-й минуте.

На сегодняшний день «Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 44 очка после 25 матчей. «Пари НН» с 20 очками занимает 14-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля московский «Спартак» одержал победу в гостях над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура РПЛ, отыгравшись со счета 0:2. Встреча завершилась со счётом 3:2. Победу красно-белым принес гол полузащитника Эсекьеля Барко с пенальти на 94-й минуте.