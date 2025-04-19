Маскат, 19 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подпишут 10 соглашений в сфере развития двухстороннего сотрудничества. Об этом 19 апреля заявил посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх.

Global Look Press

Отмечается, что подписание состоится во время визита султана в Россию.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений», — цитирует слова дипломата издание Oman Observer.

По словам посла, эти 10 соглашений откроют новые возможности для сотрудничества, в том числе в сфере торговли, энергетики, образования и туризма. Кроме того, могут быть взаимно отменены визовые требования для владельцев обычных паспортов, также стороны могут договориться о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля султан Омана прибудет с официальным визитом в Москву для обсуждения с Путиным международной и региональной повестки. В ходе переговоров также будут затронуты финансово-инвестиционная и культурно-гуманитарная сферы.