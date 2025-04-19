Москва, 19 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Участники «Движения первых» провели масштабную акцию «Поколения помнят», посвященную Дню памяти о геноциде советского народа. Мероприятия прошли в 89 регионах России с 13 по 19 апреля, в них приняли участие школьники, студенты, их родители, педагоги и наставники.

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Участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов рассказал, что в акции участвовали более 300 тыс. человек, в ее рамках состоялись «Классные встречи» с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, бывшими узниками концлагерей, участниками военной спецоперации и историками.

«Важно всегда помнить о людях, которые стали жертвами нацистов и их пособников. Важно сделать все возможное, чтобы нацизм никогда не пришел снова на нашу землю», — подчеркнул Орлов.

В Чебоксарском кооперативном техникуме прошла встреча с подполковником МВД в отставке, участником спецоперации Игорем Ефремовым, другим ветераном СВО Алексеем Умрюхиным, а также преподавателем техникума Маргаритой Федотовой — внучкой узницы немецкого концлагеря.

Особенно трогательной стала встреча в Гапцахской школе Дагестана, где перед учащимися выступила ветеран Великой Отечественной войны Эмина Алискендарова. Она поделилась воспоминаниями о тяжелом военном детстве и героическом труде жителей села в тылу. В школе №36 города Шахты Ростовской области состоялась встреча с героем СВО Сергеем Пашковским, который рассказал о своем подвиге на херсонском направлении. Он лишился ног, отвлекая на себя вражеский беспилотник, чтобы тот не уничтожил лодку с эвакуировавшимися боевыми товарищами.

В Дедовичском районе Псковской области акция прошла в Музее партизанской славы. После просмотра документального фильма об Освенциме участники написали письма будущим поколениям, которые передали на хранение директору музея Галине Головановой.

Всего в акции приняли участие более 10 млн человек по всей стране. Материалы мероприятий активно публиковались в соцсетях с хештегами #ПоколенияПомнят, #ДвижениеПервых, #НавигаторыДетства, #Росдетцентр, набрав миллионы просмотров.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля участники движения «Волонтеры Победы» в различных регионах России почтили память жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к мемориальным комплексам и провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», в ходе которой рассказали о жестоких действиях фашистов. Основным мероприятием стала «огненная картина войны», для создания которой зажгли 1,5 тыс. свечей, изобразив фразу «Без срока давности» и число жертв геноцида в Сталинградской области — 361 000.