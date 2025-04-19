Москва, 19 апреля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие показывает, кто на самом деле выступает за мир. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости

19 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что реакция Украины на перемирие покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в мирных переговорах.

«Мы показываем тем, кто сейчас наконец-то открывает глаза на происходящее, что мы-то как раз за мир. Мы об этом много раз говорили. Не за мир — они. Мы, может быть, и не получим от украинской стороны ответного перемирия, но зато украинские православные будут видеть, что российское государство защищает религиозные чувства людей всех верований. В то время как на Украине власть устраивает гонения на православных, убивают их и изгоняют из церквей. Это хороший такой, знаете, контраст, правильный контраст», — сообщил политолог.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на угрозу несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, Россия может себе позволить на один день приостановить наступательные действия. Это необходимо в том числе и для того, чтобы священники, которые поддерживают бойцов и объезжают позиции, могли поздравить солдат с Пасхой, провести молебны, принести им дух праздника, укрепить веру, провести богослужения в специально оборудованных блиндажах и дать возможность военным почувствовать этот день и понять, что церковь вместе со страной во имя победы едины, что страна единая, и что это нас объединяет, рассказал специалист.

«Объявленное пасхальное перемирие — это приоритет духовного над материальным, приоритет гуманизма, милосердия, справедливости, как говорит Владимир Владимирович, взаимопомощи, взаимоуважения, коллективизма и исторической памяти. Это как раз наша Пасха. Вряд ли украинская сторона будет соблюдать пасхальное перемирие. Ведь мы предлагали уже несколько раз им это сделать», — напомнил Данилин.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал установить режим прекращения огня на католическое Рождество и провести обмен военнопленными. Как уточнил глава венгерского правительства, глава киевского режима Владимир Зеленский тогда отверг эту идею. Путин же позже рассказал, что Россия не отказывалась от данного предложения.

«Тогда инициатива Орбана не была поддержана и не встречала понимания среди западных стран. А сейчас, наоборот, Америка заинтересована в том, чтобы перемирие наступило. И мы, которые говорим о перемирии, с одной стороны, и с другой стороны украинцы, которые перемирие не соблюдают, всё время продолжая свои провокации. Это же, понимаете, всё на поверхности. Кто готов к тому, чтобы обеспечить мир, и кто, наоборот, является препятствием для мира. Зеленский, очевидно, и является этим препятствием», — подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день российский лидер во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Решение было принято из гуманитарных соображений. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. При этом Путин указал, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если он будет нарушать перемирие.

Президент России отдал приказ российским военным остановить все боевые действия на период пасхального перемирия. Путин уточнил, что Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Москвы.